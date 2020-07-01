В Пензе мужчину осудили за вождение с поддельными правами

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Пензы, удостоверение осужденный купил на имя другого человека у незнакомца.

Покупка поддельных прав состоялась октябре 2019 года рядом с магазином в Пензе. Мужчина продолжал пользоваться ими до тех пор, пока его не задержали.

«Достоверно зная, что указанное водительское удостоверение поддельное и изготовлено незаконным путем, продолжал свои преступные действия, направленные на использование заведомо поддельного документа», - подчеркнули в пресс-службе.

Вечером 15 апреля 2020 года мужчину остановил инспектор ДПС, и злоумышленник предъявил подделку в качестве документа. В ходе следствия подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца.