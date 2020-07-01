В Пензе на жестоко избивавшую ребенка мать завели уголовное дело

В Пензе возбудили уголовное дело о жестоком обращении с ребенком.

В прокуратуру Первомайского района Пензы обратилась бабушка малыша. Сотрудники надзорного органа в ходе проверки установили, что 25-летняя мать ребенка с 15 марта по 1 июня неоднократно избивала его руками и телефонным проводом. Уточняется, что женщина уже привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

На нерадивую мать завели уголовное дело. В настоящее время малыш живет с отцом.