Опубликованы оперативные данные о зараженных коронавирусом пензенцах на 3 июля

Так, в регионе выявили 5 193 случая заражения коронавирусной инфекцией, прирост в сутки составил 74 случая. Вылечились 4 889 пациентов, умерли 44.

В целом по стране, на сегодняшний день насчитывается 667 883 случая, из них за последние сутки - 6 718. Всего выздоровело 437 893 пациента, 9 859 скончалось.

Чтобы снизить риски заражения, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.