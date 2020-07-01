Иван Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

«Сотрудники ГИБДД твердо стоят на страже интересов закона, из года в год обеспечивают снижение аварийности на дорогах, сбережение жизни и здоровья людей.

В современных условиях, когда стремительно растет количество автотранспорта, непрерывно увеличивается интенсивность дорожного движения, к вам предъявляются все более высокие требования. И вы достойно справляетесь с возложенными на вас обязанностями.

В этот торжественный день выражаю руководству и сотрудникам Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Пензенской области искреннюю благодарность за добросовестный труд, бережное сохранение и приумножение замечательных традиций службы, верность избранному делу», - обратился глава региона.

Он пожелал правоохранителям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности, сообщает пресс-центр облправительства.