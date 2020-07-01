В Пачелмском районе выходили ослабленного лебедя-шипуна

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В пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области рассказали историю спасения краснокнижной птицы.
Так, в июне жители села Белынь Пачелмского района заметили приземлившегося на одном из подворий лебедя. Птица не могла взлететь и была слабой. Сельчане начали ухаживать за пернатым, сообщив о его бедственном положении сотрудникам министерства.
Специалисты определили, что это молодая особь лебедя-шипуна. Ее поместили на карантин в пензенском зоопарке. Позднее птицу выпустили в водоем.
Лебедь–шипун занесен в Красную книгу Пензенской области. За уничтожение видов, занесенных в документ, и среды их обитания предусмотрена ответственность.