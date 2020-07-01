Губернатор об ограничениях по Covid-19: Мы сделали все правильно

Отвечая на вопрос журналиста о выплатах медикам, глава региона отметил, что лично контролирует этот процесс.

«Я погружен в эту работу, в работу медучреждений. Очень важно, чтобы система здравоохранения работала в условиях сегодняшнего времени, чтобы не было сбоев. Я горжусь тем, что работаю в Пензенской области, и в это сложное время я оказался с такими прекрасными людьми как наши медработники, которые выполняют важную задачу в интересах людей. Я горжусь, что ни один врач, ни одна медсестра не отказалась от выполнения задачи, особенно на первоначальном этапе, когда сложно было психологически зайти в «красную зону». Некоторые медработники ушли из жизни, это трагедия, но это – герои нашего времени», - рассказал губернатор.

Он пояснил, что Пензенская область – один из немногих регионов, который с первого дня коронавирусной пандемии сделал все правильно.

«К нам претензий не было ни со стороны минздрава и президента РФ, ни со стороны наших медработников. Для тех медиков, кто не вошел в список работающих с коронавирусом, мы приняли решение по доплате им средств из регионального бюджета», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев поблагодарил медиков и пообещал, что сделает все возможное, чтобы поддержать тех, кто работает на пензенской земле.

«Я выполню задачу, чтобы в этом году 100 квартир было выделено тем медикам, кто будет работать в регионе ближайшие 10 лет, а потом [квартиры] перейдут в их собственность», - резюмировал губернатор.

Полную видеоверсию интервью с главой региона на телеканале можно посмотреть ЗДЕСЬ.