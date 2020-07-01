Пензенцы с начала года перевели мошенникам более 70 млн руб

Он подчеркнул, что с начала года пензенцы потеряли около 70 миллионов рублей.

«За последние сутки 14 фактов мошенничества зафиксировано. Суммы - от 6000 до 220 000. Некоторые потеряли и до двух миллионов за один раз. При опросе потерпевшим задавался вопрос, знали ли о том, что так действуют мошенники? Все поясняли, что да. Но что-то не сработало на подсознательном уровне. Мы благодарим СМИ за сотрудничество. У нас не было бы возможности и сил, чтобы максимально охватить жителей региона, без вас», - сказал Сергей Щеткин.

Замначальника областного УМВД, начальник полиции Максим Петрушин добавил, что мошенники активно используют схемы с гаджетами, банковскими картами и электронной системой платы услуг и товаров.

«В первом полугодии 1441 мошенничество зарегистрировано, это больше, чем в прошлом году. От 10 до 20 заявлений поступает ежедневно в дежурную часть. Фактически это угроза экономической безопасности наших жителей, ущерб для потерпевших растет. Срабатывает психологический механизм - страх потерять имущество, и человек безоговорочно следует инструкциям мошенников. Надо научиться говорить «нет». Поражает факт, что при поступлении звонка с номеров на 8 495, 900, 800 у потерпевшего парализуется воля, и он выполняет то, что говорит мнимый сотрудник банка», - уточнил он.

Максим Петрушкин порекомендовал вообще не отвечать на подобные звонки. Потому что преступникам достаточно и пяти секунд, чтобы оказать влияние на собеседника. Кроме того, нельзя переводить деньги родственникам или друзьям, не убедившись, что они действительно их просят.

По поводу заказов в интернете замначальника отметил, что лучше использовать курьерскую доставку и оплачивать товар при его получении. Он подчеркнул, что 5-6 лет назад на удочку мошенников чаще попадались более взрослые люди, а сейчас - и молодые, и пожилые, абсолютно разного возраста. И если раньше было больше контактных мошенничеств - гаданий и прочего, то сейчас перешли на бесконтактный способ - звонки, сообщения, соцсети.