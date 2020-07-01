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03.07.2020г.
Пензенцы с начала года перевели мошенникам более 70 млн руб

Пензенцы с начала года перевели мошенникам более 70 млн руб

Пт, 03.07.20 12:37
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Начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин 3 июля во время пресс-конференции рассказал о случаях мошенничества в регионе.

Он подчеркнул, что с начала года пензенцы потеряли около 70 миллионов рублей. 

«За последние сутки 14 фактов мошенничества зафиксировано. Суммы - от 6000 до 220 000. Некоторые потеряли и до двух миллионов за один раз. При опросе потерпевшим задавался вопрос, знали ли о том, что так действуют мошенники? Все поясняли, что да. Но что-то не сработало на подсознательном уровне. Мы благодарим СМИ за сотрудничество. У нас не было бы возможности и сил, чтобы максимально охватить жителей региона, без вас», - сказал Сергей Щеткин.

Замначальника областного УМВД, начальник полиции Максим Петрушин добавил, что мошенники активно используют схемы с гаджетами, банковскими картами и электронной системой платы услуг и товаров.

«В первом полугодии 1441 мошенничество зарегистрировано, это больше, чем в прошлом году. От 10 до 20 заявлений поступает ежедневно в дежурную часть. Фактически это угроза экономической безопасности наших жителей, ущерб для потерпевших растет. Срабатывает психологический механизм - страх потерять имущество, и человек безоговорочно следует инструкциям мошенников. Надо научиться говорить «нет». Поражает факт, что при поступлении звонка с номеров на 8 495, 900, 800 у потерпевшего парализуется воля, и он выполняет то, что говорит мнимый сотрудник банка», - уточнил он.

Максим Петрушкин порекомендовал вообще не отвечать на подобные звонки. Потому что преступникам достаточно и пяти секунд, чтобы оказать влияние на собеседника. Кроме того, нельзя переводить деньги родственникам или друзьям, не убедившись, что они действительно их просят.

По поводу заказов в интернете замначальника отметил, что лучше использовать курьерскую доставку и оплачивать товар при его получении. Он подчеркнул, что 5-6 лет назад на удочку мошенников чаще попадались более взрослые люди, а сейчас - и молодые, и пожилые, абсолютно разного возраста. И если раньше было больше контактных мошенничеств - гаданий и прочего, то сейчас перешли на бесконтактный способ - звонки, сообщения, соцсети.

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Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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