На Севере «Ларгус» не поделил дорогу с грузовиком

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В микрорайоне Север в Пензе 3 июля столкнулись два автомобиля. Об этом стало известно из Сети.
Информация об инциденте появилась в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте». Очевидец пояснил, что сделал фото аварии на перекрестке ул. Аустрина и Сумской около 11:25. Судя по кадрам, столкнулись «ГАЗель» и «Лада Ларгус». У грузовика повреждена передняя часть, а у легковушки слетел госномер.
Официальных данных о случившемся нет.
Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.