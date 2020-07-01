На Севере «Ларгус» не поделил дорогу с грузовиком

В микрорайоне Север в Пензе 3 июля столкнулись два автомобиля. Об этом стало известно из Сети.

Информация об инциденте появилась в группе автолюбителей в соцсети «ВКонтакте». Очевидец пояснил, что сделал фото аварии на перекрестке ул. Аустрина и Сумской около 11:25. Судя по кадрам, столкнулись «ГАЗель» и «Лада Ларгус». У грузовика повреждена передняя часть, а у легковушки слетел госномер.

Официальных данных о случившемся нет.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.