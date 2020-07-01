Пензенские мебельные компании оказали помощь больницам области

Пензенские мебельщики поддержали инициативу губернатора Ивана Белозерцева по оказанию содействия лечебным учреждениям. Об этом 3 июля сообщили в пресс-центре областного провительства.

Одна из компаний оснастила операционный блок ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» медицинской мебелью нестандартного размера - трехстворчатые комбинированные шкафы и тумбочки. Также работники этой организации изготовили 100 тумбочек для ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина».

Другое предприятие поставило в ЛОР отделение ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина» 40 тумбочек. А для ГБУЗ «Городищенская РБ» еще один производитель изготовил 15 столов и 30 тумбочек. Помощь учреждениям была оказана на безвозмездной основе.

«Новая мебель, подаренная пензенскими производителями, позволит создать комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала», - отметил губернатор и поблагодарил предпринимателей.