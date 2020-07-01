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03.07.2020г.
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов

Пт, 03.07.20 12:31
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Tele2 и фонд «Навстречу переменам» запустили конкурс для журналистов и блогеров #ГЕРОИПЕРЕМЕН (18+). В нем могут принять участие авторы материалов о лидерах социальных организаций и проектов. С помощью конкурса организаторы хотят показать настоящие истории о социальных предпринимателях, успехах и трудностях на их пути. Цель проекта – мотивировать СМИ к написанию материалов о социальных инициативах и тем самым сделать видимой деятельность тех лидеров, которые посвятили себя преобразованиям в обществе.

Руководители фондов, волонтерских движений, авторы социально-предпринимательских проектов меняют мир к лучшему, но общество мало знает об их работе. Поэтому фонд «Навстречу переменам», компания Tele2, медиахолдинг «НМГ» и канал Viasat Nature запускают проект, направленный на популяризацию социальных инициатив. Конкурс #ГЕРОИПЕРЕМЕН поощряет стремление журналистов и блогеров рассказывать об успехах социальных проектов и их лидеров. Цель проекта – показать обществу как можно больше реальных историй благотворительности и волонтерства в России.

Журналисты могут принять участие в следующих номинациях:

- «Текст по другим правилам» от компании Tele2 – в номинации рассматриваются публикации в СМИ и блогах о лидерах социальных проектов;

- «Увидеть героя» от медиахолдинга «НМГ» – в ней участвуют видеоматериалы о лидерах социальных проектов;

- «Герой живой планеты» от канала Viasat Nature – здесь рассматриваются публикации и видеоролики о лидерах экопроектов.

Победитель номинации «Текст по другим правилам» получит 40 тыс. рублей. Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отметят двух других сильных авторов призами по 10 тыс. рублей. Главный приз номинации «Увидеть героя» – размещение материала победителя на одном из каналов АО «Национальная Медиа Группа». Лучшему автору в номинации «Герой живой планеты» достанется 25 000 рублей.

В состав жюри конкурса #ГЕРОИПЕРЕМЕН входят: президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, бывший генеральный директор газеты «Ведомости» Глеб Прозоров, директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилл Алявдин, главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарева.

Этапы конкурса:

30 июня-10 сентября: прием заявок от журналистов и блогеров. На конкурс принимаются оригинальные творческие материалы, опубликованные с 10 июня 2019 года по 10 сентября 2020 года.

11 сентября-15 октября: экспертная оценка материалов жюри.

20-30 октября: награждение победителей в Москве на торжественном мероприятии фонда «Навстречу переменам», посвященном развитию социального предпринимательства в России и поведению итогов очередного всероссийского конкурса по поддержке социальных проектов.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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