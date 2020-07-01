Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» запустили конкурс для журналистов и блогеров #ГЕРОИПЕРЕМЕН (18+). В нем могут принять участие авторы материалов о лидерах социальных организаций и проектов. С помощью конкурса организаторы хотят показать настоящие истории о социальных предпринимателях, успехах и трудностях на их пути. Цель проекта – мотивировать СМИ к написанию материалов о социальных инициативах и тем самым сделать видимой деятельность тех лидеров, которые посвятили себя преобразованиям в обществе.

Руководители фондов, волонтерских движений, авторы социально-предпринимательских проектов меняют мир к лучшему, но общество мало знает об их работе. Поэтому фонд «Навстречу переменам», компания Tele2, медиахолдинг «НМГ» и канал Viasat Nature запускают проект, направленный на популяризацию социальных инициатив. Конкурс #ГЕРОИПЕРЕМЕН поощряет стремление журналистов и блогеров рассказывать об успехах социальных проектов и их лидеров. Цель проекта – показать обществу как можно больше реальных историй благотворительности и волонтерства в России.

Журналисты могут принять участие в следующих номинациях:

- «Текст по другим правилам» от компании Tele2 – в номинации рассматриваются публикации в СМИ и блогах о лидерах социальных проектов;

- «Увидеть героя» от медиахолдинга «НМГ» – в ней участвуют видеоматериалы о лидерах социальных проектов;

- «Герой живой планеты» от канала Viasat Nature – здесь рассматриваются публикации и видеоролики о лидерах экопроектов.

Победитель номинации «Текст по другим правилам» получит 40 тыс. рублей. Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отметят двух других сильных авторов призами по 10 тыс. рублей. Главный приз номинации «Увидеть героя» – размещение материала победителя на одном из каналов АО «Национальная Медиа Группа». Лучшему автору в номинации «Герой живой планеты» достанется 25 000 рублей.

В состав жюри конкурса #ГЕРОИПЕРЕМЕН входят: президент и генеральный директор международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, бывший генеральный директор газеты «Ведомости» Глеб Прозоров, директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилл Алявдин, главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарева.

Этапы конкурса:

30 июня-10 сентября: прием заявок от журналистов и блогеров. На конкурс принимаются оригинальные творческие материалы, опубликованные с 10 июня 2019 года по 10 сентября 2020 года.

11 сентября-15 октября: экспертная оценка материалов жюри.

20-30 октября: награждение победителей в Москве на торжественном мероприятии фонда «Навстречу переменам», посвященном развитию социального предпринимательства в России и поведению итогов очередного всероссийского конкурса по поддержке социальных проектов.