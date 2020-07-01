В больницах Пензенской области начнут активнее проводить ремонт

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в интервью (16+) телеканалу «Экспресс» пояснил, почему была создана программа ремонта больниц региона.

«Больницы нужно ремонтировать, многие отделения находятся в нехорошем состоянии. Дал поручение еще в конце прошлого года, мы подготовили проектно-сметную документацию по ремонту многих сельских больниц», - сообщил глава региона.

Он пояснил, что программа уже прошла экспертизу.

«Начиная с этого года, мы будем активнее ремонтировать сельские больницы. Хотя мы их и ремонтировали, но этого было недостаточно. Мы знаем, что планируется выделение федеральных средств, и мы будем готовы. Вот почему было принято решение создать региональную программу и приступить к ремонту сельских больниц – они в этом нуждаются», - резюмировал губернатор.

Полную видеоверсию интервью с Иваном Белозерцевым на телеканале можно посмотреть ЗДЕСЬ.