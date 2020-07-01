В Богословке жестоко избили парня за неосторожное слово

По данным следствия, ночью 15 декабря прошлого года пензенец вместе с приятелем приехал в Богословку, где они встретились со знакомыми девушками. Мимо компании проходили два парня, которые нецензурно выругались. 21-летний приезжий начал выяснять, в чей адрес были высказаны ругательства, из-за чего между ним и другим парнем завязалась потасовка. В результате горожанин избил незнакомца. Потерпевшего увезли на «скорой» с закрытой черепно-мозговой травмой.

На дебошира завели уголовное дело, которое с обвинительным заключением передали в суд, уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.