Пензенцам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню

Специалисты отмечают, что покупать черешню стоит только в проверенных местах, где проводят регулярный контроль качества.

«Выбирая ягоды, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках или «с рук» не стоит», - подчеркнули в ведомстве.

Также в рекомендации отметили, что у хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин, а вот тусклая матовая шкурка говорит о том, что ягода не свежая. Мякоть должна быть плотная, упругая. Мягкая черешня, скорее всего, уже перезрела или начала портиться.

Каждая ягода должна быть с чистой, сухой плодоножкой зеленого цвета, в противном случае на ней начинают размножаться микробы и черешня киснет. Вкус чаще всего зависит от сорта - самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона: с конца июня по середину июля.

Купленные или собранные на даче ягоды необходимо тщательно мыть, чтобы избавиться не только от грязи, пыли и микробов, но и от ядохимикатов, оставшихся от опрыскивания деревьев.

«Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы особенно опасны в детском возрасте. Проявите предельное внимание к тщательному очищению ягод перед едой и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке», - предупредили в управлении Роспотребнадзора.

Если вы не планируете съесть ягоды сразу после покупки, храните черешню в бумажном пакете или любой пластиковой емкости в холодильнике.

«Ягоды, приготовленные для хранения, не мойте и не отделяйте от черешков - это уменьшит срок хранения. В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней. Хранить ее надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен: яблок, бананов, иначе черешня под воздействием этилена быстро испортится», - добавили в пресс-службе ведомства.

Стоит учесть, что употребление в течение короткого времени большого количества черешни (более 300-400 граммов) может стать причиной несварения и диареи, а сладкие сорта противопоказаны диабетикам.