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03.07.2020г.
Пензенцам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню

Пензенцам рассказали, как правильно выбрать вкусную черешню

Пт, 03.07.20 12:45
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Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовала подробную рекомендацию, как правильно выбрать вкусную, сочную и полезную черешню.

Специалисты отмечают, что покупать черешню стоит только в проверенных местах, где проводят регулярный контроль качества.

«Выбирая ягоды, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках или «с рук» не стоит», - подчеркнули в ведомстве.

Также в рекомендации отметили, что у хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин, а вот тусклая матовая шкурка говорит о том, что ягода не свежая. Мякоть должна быть плотная, упругая. Мягкая черешня, скорее всего, уже перезрела или начала портиться.

Каждая ягода должна быть с чистой, сухой плодоножкой зеленого цвета, в противном случае на ней начинают размножаться микробы и черешня киснет. Вкус чаще всего зависит от сорта - самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона: с конца июня по середину июля.

Купленные или собранные на даче ягоды необходимо тщательно мыть, чтобы избавиться не только от грязи, пыли и микробов, но и от ядохимикатов, оставшихся от опрыскивания деревьев.

«Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы особенно опасны в детском возрасте. Проявите предельное внимание к тщательному очищению ягод перед едой и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке», - предупредили в управлении Роспотребнадзора.

Если вы не планируете съесть ягоды сразу после покупки, храните черешню в бумажном пакете или любой пластиковой емкости в холодильнике.

«Ягоды, приготовленные для хранения, не мойте и не отделяйте от черешков - это уменьшит срок хранения. В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней. Хранить ее надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен: яблок, бананов, иначе черешня под воздействием этилена быстро испортится», - добавили в пресс-службе ведомства.

Стоит учесть, что употребление в течение короткого времени большого количества черешни (более 300-400 граммов) может стать причиной несварения и диареи, а сладкие сорта противопоказаны диабетикам.

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30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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