В Пензенской области 4 июля воздух прогреется до +33 градусов

На сайте управления по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 4 июля.

По данным ведомства, жителей региона ждет переменная облачность. Местами по области пройдет кратковременный дождь и гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки в 33 градуса тепла.

Сотрудники МЧС делают SMS-рассылку, где предупреждают пензенцев о сильной жаре.

При жаре спасатели рекомендуют проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Также передвигаться следует не спеша и чаще находиться в тени.