Банк списал с карты пензячки детское пособие в счет кредита

К уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой обратилась за помощью жительница региона.

Женщина рассказала, что ей пришло единовременное пособие в 10 тыс. рублей, которое предоставляется по указу президента РФ для поддержки семей с детьми. Однако деньги списали с карты в счет просроченной задолженности по кредиту.

Отмечается, что это нарушило права ребенка и его матери.

«В соответствии с нормами действующего законодательства омбудсмен направила письмо управляющему банка, в итоге денежные средства были возвращены заявительнице», - пояснили в пресс-центре облправительства.