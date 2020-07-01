Банк списал с карты пензячки детское пособие в счет кредита

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К уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой обратилась за помощью жительница региона.
Женщина рассказала, что ей пришло единовременное пособие в 10 тыс. рублей, которое предоставляется по указу президента РФ для поддержки семей с детьми. Однако деньги списали с карты в счет просроченной задолженности по кредиту.
Отмечается, что это нарушило права ребенка и его матери.
«В соответствии с нормами действующего законодательства омбудсмен направила письмо управляющему банка, в итоге денежные средства были возвращены заявительнице», - пояснили в пресс-центре облправительства.