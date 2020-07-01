3 июля Пенза обогнала районы по новым случаям заражения Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 3 июля.

По ее словам, всего в области с начала пандемии коронавирусом заразились 5193 жителя. Прирост в сутки составил 75 случаев. Среди них - дети 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 лет.

По количеству новых заболевших лидирует Пенза. Здесь – 40 зараженных. На втором месте – Заречный, где обнаружили 13 пациентов. Шесть положительных тестов получили жители Нижнеломовского района, пять – Мокшанского, четыре – Пензенского. Три пациента – в Шемышейском районе, два – в Городищенском. Наименьшее количество зараженных – в Земетчинском и Иссинском районе, здесь – по одному заболевшему.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 47429 человек, а в лабораториях лечебной сети - 99905 жителей», - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, Пензенская область находится на втором этапе снятия ограничений. Жителей региона по-прежнему просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и избегать посещения мест массового скопления людей.