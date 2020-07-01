В марте из-за самоизоляции в Пензе зафиксировали рост мошенничеств

3 июля в региональном УМВД состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители ведомства рассказали о ситуации с мошенничествами и преступлениями в состоянии алкогольного опьянения в регионе.

«Мошенники - это не какие-то артисты, не психологи. Это обычные люди. Я вам больше скажу: не все могут даже вспомнить количество мошенничеств и потерпевших. Они даже не считают деньги, суммы - огромные. Наиболее распространены мошенничества посредством звонка и в результате необдуманных покупок с сайтов. Увидели картинку, отдали кому-то деньги и ждут, что им что-то придет. А им приходит не заявленный товар, а кошачий лоток. Выкладывают куда-то свои интимные фото, а потом у них деньги вымогают», - рассказал начальник управления Сергей Щеткин.

Также он отметил, что март обозначился наибольшим количеством совершенных мошенничеств из-за пандемии, так как люди были изолированы в домах от социума.

Замначальника управления по охране общественного порядка Анатолий Трыханов сообщил, что за шесть месяцев наметился небольшой рост числа преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии.

«Например, в Сурске в ходе ссоры женщина собутыльнику нанесла удар, тот скончался. В Пензе открыто похитили сотовый телефон в состоянии опьянения. Злоупотребление спиртным опасно для семьи, разрушает ее. В сводках такие случаи - почти каждый день. В Лунино мужчина убил черенком лопаты двоих», - сказал Анатолий Трыханов.

По словам Сергея Щеткина, после выхода пензенцев из режима самоизоляции в регионе стало больше ДТП с нетрезвыми водителями, буквально каждую неделю регистрируются аварии со смертельными исходами.

«По состоянию на пять месяцев было большое снижение по количеству убийств. Как правило, это все бытовуха на почве алкоголя. Больше всего удивляет, что женское население не отстает от мужского. А это проблема», - добавил начальник регионального УМВД.