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03.07.2020г.
В марте из-за самоизоляции в Пензе зафиксировали рост мошенничеств

В марте из-за самоизоляции в Пензе зафиксировали рост мошенничеств

Пт, 03.07.20 13:38
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3 июля в региональном УМВД состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители ведомства рассказали о ситуации с мошенничествами и преступлениями в состоянии алкогольного опьянения в регионе.

«Мошенники - это не какие-то артисты, не психологи. Это обычные люди. Я вам больше скажу: не все могут даже вспомнить количество мошенничеств и потерпевших. Они даже не считают деньги, суммы - огромные. Наиболее распространены мошенничества посредством звонка и в результате необдуманных покупок с сайтов. Увидели картинку, отдали кому-то деньги и ждут, что им что-то придет. А им приходит не заявленный товар, а кошачий лоток. Выкладывают куда-то свои интимные фото, а потом у них деньги вымогают», - рассказал начальник управления Сергей Щеткин.

Также он отметил, что март обозначился наибольшим количеством совершенных мошенничеств из-за пандемии, так как люди были изолированы в домах от социума.

Замначальника управления по охране общественного порядка Анатолий Трыханов сообщил, что за шесть месяцев наметился небольшой рост числа преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии.

«Например, в Сурске в ходе ссоры женщина собутыльнику нанесла удар, тот скончался. В Пензе открыто похитили сотовый телефон в состоянии опьянения. Злоупотребление спиртным опасно для семьи, разрушает ее. В сводках такие случаи - почти каждый день. В Лунино мужчина убил черенком лопаты двоих», - сказал Анатолий Трыханов.

По словам Сергея Щеткина, после выхода пензенцев из режима самоизоляции в регионе стало больше ДТП с нетрезвыми водителями, буквально каждую неделю регистрируются аварии со смертельными исходами.

«По состоянию на пять месяцев было большое снижение по количеству убийств. Как правило, это все бытовуха на почве алкоголя. Больше всего удивляет, что женское население не отстает от мужского. А это проблема», - добавил начальник регионального УМВД.

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Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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