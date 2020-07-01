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03.07.2020г.
В Пензе в этом году объем ввода жилья увеличится на 30%

В Пензе в этом году объем ввода жилья увеличится на 30%

Пт, 03.07.20 13:52
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 3 июля провел совещание по вопросу реализации пилотных проектов индивидуального жилищного строительства.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в рамках федерального проекта «Жилье» для региона определили значительный рост объемов ввода жилья. Так, в этом году необходимо сдать в эксплуатацию 1 млн 97 тыс. квадратных метров, что на 30% больше уровня прошлого года. К 2024 году планируется обеспечить ежегодный ввод жилья на 1 млн 343 тыс. кв. метров. Отмечается, что эти цели можно достичь и с помощью развития индивидуального жилищного строительства.

Глава региона подчеркнул, что для этого важна своевременная подготовка проектно-сметной документации.

«Кроме возведения жилого объекта необходимы инженерные коммуникации: электричество, газ, водоснабжение, водоотведение и, конечно, дороги. Пока мы используем возможности федеральной поддержки недостаточно…Надо активнее доводить информацию до застройщиков о возможностях, которые сегодня предоставляет государство, по развитию инженерной инфраструктуры в жилом секторе», - нацелил Иван Белозерцев.

Он поручил проработать вопрос по определению населенных пунктов, на территории которых необходимо реализовывать проекты создания коммуникационных сетей.

Также на совещании представители строительных компаний презентовали пилотные проекты индивидуальной жилой застройки на разных территориях региона. Участники встречи обсудили вопрос создания рабочих мест в пригородных зонах с помощью инвесторов. Кроме того, была обозначена тема планирования и строительства дорожных развязок на выездах из многонаселенных жилых зон.

Источник фотографии: Скриншот - http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/243767/
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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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