В Пензе в этом году объем ввода жилья увеличится на 30%

Как сообщает пресс-центр облправительства, в рамках федерального проекта «Жилье» для региона определили значительный рост объемов ввода жилья. Так, в этом году необходимо сдать в эксплуатацию 1 млн 97 тыс. квадратных метров, что на 30% больше уровня прошлого года. К 2024 году планируется обеспечить ежегодный ввод жилья на 1 млн 343 тыс. кв. метров. Отмечается, что эти цели можно достичь и с помощью развития индивидуального жилищного строительства.

Глава региона подчеркнул, что для этого важна своевременная подготовка проектно-сметной документации.

«Кроме возведения жилого объекта необходимы инженерные коммуникации: электричество, газ, водоснабжение, водоотведение и, конечно, дороги. Пока мы используем возможности федеральной поддержки недостаточно…Надо активнее доводить информацию до застройщиков о возможностях, которые сегодня предоставляет государство, по развитию инженерной инфраструктуры в жилом секторе», - нацелил Иван Белозерцев.

Он поручил проработать вопрос по определению населенных пунктов, на территории которых необходимо реализовывать проекты создания коммуникационных сетей.

Также на совещании представители строительных компаний презентовали пилотные проекты индивидуальной жилой застройки на разных территориях региона. Участники встречи обсудили вопрос создания рабочих мест в пригородных зонах с помощью инвесторов. Кроме того, была обозначена тема планирования и строительства дорожных развязок на выездах из многонаселенных жилых зон.