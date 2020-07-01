Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы

В Пензенской области у обманутых дольщиков в последнее время появилось больше вопросов к власти: люди беспокоятся о том, все ли возможное делается для того, чтобы приблизить долгожданный момент сдачи проблемных домов или же выплаты компенсаций. Информагентство выяснило, как обстоит дело с каждым из таких объектов в регионе.

Об актуальной ситуации на каждом из проблемных домов заместителю главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказали начальник Госжилстройтехинспекции Инна Левченко и директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ирина Шульгина. Беседа состоялась на стройплощадке второй очереди ЖК «Райки».

- Инна Николаевна, за последнее время в Пензенской области наметилась тенденция к росту волнений среди обманутых дольщиков: люди обращаются к губернатору Ивану Белозерцеву в соцсетях, участвуют в пикетах. На сегодняшний день в списке проблемных домов, которые готовят к сдаче, находятся пять объектов. Из них два – ЖК «На Стрельбищенской» (ул. Ново-Казанская) и первая очередь ЖК «Лукоморье» (село Засечное) – планируют достроить за счет предоставления земельных участков. Еще три – вторые очереди ЖК «Райки» (ул. Пушкина) и ЖК «Лукоморье», а также ЖК «Тернопольский» (ул. Рахманинова) – за счет федерального софинансирования. И именно по этим объектам сегодня у людей – больше всего вопросов. С чем, на ваш взгляд, это связано?

Инна Левченко: Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, давайте начнем с предыстории. Как мы помним, по личной просьбе губернатора на эти проблемные объекты сначала заходили наши местные подрядчики, они начинали вести на них строительные работы. Сначала региональный закон предполагал достройку исключительно за земельные участки, потом добавилось прямое финансирование – это была политическая воля одного человека, нашего губернатора. Этот механизм показал свою эффективность: мы завершили строительство дома на ул. 8 Марта, ЖК «Райки»-1, сдали объект «Декор-Трейда».

Но в дальнейшем у нас появилась возможность достраивать объекты за федеральный счет, вышел соответствующий закон, был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. На мой взгляд, губернатор поступил, как любой рачительный хозяин: если есть федеральный механизм, неужели будешь забирать деньги, например, из социальной сферы? В прошлом году региональный бюджет достаточно вложил денег, сейчас на выходе – ул. Ново-Казанская (ЖК «На Стрельбищенской»), готовим к сдаче в июле. Буквально на днях мы провели итоговую проверку по «Лукоморью»-1, разрешение на ввод готовят в муниципалитете Пензенского района.

Это же все - колоссальные средства! Нужно быть очень богатым регионом, чтобы продолжать тратить свое, когда тебе уже дали федеральные деньги. 26 декабря 2019 года мы зашли в наблюдательный совет с тремя объектами «Пензастроя», и у нас уже тогда было понимание, что нам одобрено 660 миллионов рублей на завершение строительства. К слову, следует учитывать, что мы получили одобрение на третьем набсовете в конце года, а четвертый из-за пандемии состоялся только в июне текущего года.

- На каких условиях будет финансироваться достройка трех объектов «Пензастроя», прохождение каких процедур должно предшествовать выходу рабочих на площадки?

Ирина Шульгина: 31 декабря наш фонд заключил соглашение с публично-правовой компанией (ППК) о предоставлении финансирования. Часть средств Пензенская область выделила из своего бюджета, часть выделяет федеральный бюджет, еще часть аккумулируется непосредственно в самой компании за счет тех отчислений, которые сегодня делают застройщики, которые строят не через счета эскроу. 8% финансирует региональный бюджет, 92% - средства ППК.

Точкой преткновения в вопросе того, чтобы стройка началась, стало обязательное условие – вся проектно-сметная документация (ПСД) на объекты в полном составе должна пройти госэкспертизу. В этом плане нашему региону в какой-то степени повезло. Первоначальный застройщик проводил экспертизу технической части именно в государственном учреждении, то есть там уже было положительное заключение. А смета не проходила экспертизу, так как проект был коммерческий, и нашей задачей было в кратчайшие сроки получить положительное заключение и понять, сколько же стоит завершить строительство.

Чтобы выработать алгоритм дальнейших действий, мы инициировали большое совещание в Минстрое РФ, в котором, кроме нас, принимали участие представители Краснодарского края. Мы выработали алгоритм дальнейших действий. Была восстановлена частично утраченная проектная документация, проведено инструментальное обследование строительных конструкций. На сегодняшний день экспертиза пройдена по двум объектам из трех – это вторые очереди ЖК «Райки» и «Лукоморье». В течение следующей недели будут объявлены конкурсные процедуры.

Инна Левченко: По ЖК «Тернопольский» устраняют замечания, полученные по итогам экспертизы. Губернатор поставил задачу – до 10 июля получить положительное заключение экспертизы на завершение строительства по этому дому и выйти на конкурс.

- Сколько потребуется времени, чтобы объявить конкурсную процедуру по ЖК «Тернопольский» при наличии положительного заключения экспертизы?

Ирина Шульгина: При наличии сметной документации – один-два дня.

Инна Левченко: Но нужно учитывать, что параллельно мы ведем многие виды работ. Мы стараемся сдержать все данные обещания и не говорим сейчас о переносе сроков завершения строительства. Мы говорим о том, что будем прилагать все усилия для того, чтобы сдать дома в этом году, но строительные нормы и правила никто не отменял, и если построить за три месяца то, что положено строить шесть, то, наверное, это будет в ущерб качеству.

Ирина Шульгина: В рамках соглашения с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» график строительства проблемных объектов утверждается в Москве.

- Есть еще два проблемных объекта, по одному из которых – ЖК «Север-Траст» - по-прежнему не принято решение о достройке либо выплате дольщикам компенсаций, по второму – ЖК «Солнечный город» - уже ведется перечисление денег людям. Как в настоящее время обстоит дело с этими домами?

Инна Левченко: ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в течение шести месяцев принимает решение либо о выплате, либо о целесообразности завершения строительства. У нас этот срок по ЖК «Север-Траст» истек 14 апреля. Но, учитывая ситуацию с коронавирусом и переводом ряда учреждений в Москве на дистанционный формат работы, специалист для оценки состояния объекта в Пензу еще не выезжал. Мы направили несколько инициативных писем от области с просьбой разъяснить, когда нас поставят в график. Нас заверили, что все под контролем, решение будет принято в соответствии с законом и что в ближайшие сроки здесь появится оценщик.

По объекту разрешение на строительство было получено еще в конце 2004 года, его строили очень медленно, менялись застройщик, учредители. Этот процесс сильно затянулся, и мы видим плачевный результат. Дольщики настроены на получение выплаты.

Заявка по ЖК «Солнечный город» была рассмотрена на первом набсовете, и сегодня практически все дольщики уже получили неплохие по рыночным условиям выплаты. Остались где-то 3-5 человек, которые мешают нам убрать объект из перечня проблемных. Они не заявлялись по разным причинам, которые от нас не зависят: кто-то не может приехать из Сибири, кого-то просто не могут найти.