Пензенец сообщил об опасности на перекрестке ул. Гоголя и Металлистов

В одном из пензенских сообществ в соцсети «ВКонтакте» 3 июля местный житель выложил фотографию открытого люка.

По словам очевидца, опасное место находится на дороге на перекрестке ул. Гоголя и Металлистов. Бдительный пользователь попросил автолюбителей быть осторожными.

На опубликованном снимке видно, что люк расположен на одной из дорожных полос. Его крышка открыта, из-за чего водители рискуют попасть в это место колесом. Пензенцев призывают объезжать участок, чтобы не угодить в ДТП.