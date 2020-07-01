Пензенец сообщил об опасности на перекрестке ул. Гоголя и Металлистов

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В одном из пензенских сообществ в соцсети «ВКонтакте» 3 июля местный житель выложил фотографию открытого люка.
По словам очевидца, опасное место находится на дороге на перекрестке ул. Гоголя и Металлистов. Бдительный пользователь попросил автолюбителей быть осторожными.
На опубликованном снимке видно, что люк расположен на одной из дорожных полос. Его крышка открыта, из-за чего водители рискуют попасть в это место колесом. Пензенцев призывают объезжать участок, чтобы не угодить в ДТП.