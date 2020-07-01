В Пензе около кладбища бегал обнаженный мужчина – Росгвардия

В пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области 3 июля сообщили о необычном инциденте.

Как пояснили в ведомстве, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в районе одного из кладбищ города бегает обнаженный мужчина. Горожанина задержали и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

Ранее очевидцы рассказывали об этом случае в соцсетях.

«Как же скучно я живу», «что я только что прочитал? Это точно у нас?» - прокомментировали пользователи.

Такой случай – далеко не первый в областном центре. Ранее информагенство писало о том, что пензенцам повстречался мужчина, который разгуливал по улице в нижнем белье.