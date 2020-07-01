В Пензе около кладбища бегал обнаженный мужчина – Росгвардия

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В пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области 3 июля сообщили о необычном инциденте.
Как пояснили в ведомстве, на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в районе одного из кладбищ города бегает обнаженный мужчина. Горожанина задержали и вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.
Ранее очевидцы рассказывали об этом случае в соцсетях.
«Как же скучно я живу», «что я только что прочитал? Это точно у нас?» - прокомментировали пользователи.
Такой случай – далеко не первый в областном центре. Ранее информагенство писало о том, что пензенцам повстречался мужчина, который разгуливал по улице в нижнем белье.