Подрядчики завершили ремонт дорог на 34 объектах

В работе комитета приняли участие министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев, начальник областного управления строительства и дорожного хозяйства Василий Глаголев и другие официальные лица.

Во время совещания участники рассматривали вопрос реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ, на территории задействованных муниципальных образований.

Представитель мэрии отметил, что работы завершены на 34 объектах, а в настоящее время ремонт ведется на 45 участках. Также на предстоящей неделе подрядчики приступят к дорожным работам на оставшихся 15 объектах.

«Выполняя ремонт покрытия автомобильной дороги необходимо привести в надлежащее состояние примыкающие к дороге объекты - съезды, подъезды и примыкания, места остановки транспортных средств», - подчеркнул Александр Гришаев.

Ресурсоснабжающим организациям еще раз напомнили о проведении ремонта мест ликвидации аварий дорожными организациями с использованием спецтехники и качественных материалов, пояснили в пресс-службе регионального минстроя.