Умер отец чемпиона Хабиба Нурмагомедова

3 июля на 58-м году жизни умер заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщает «Газета.ру» .

«Грустные новости дошли до меня, друзья: этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение!

Мы молим всевышнего, чтобы он простил своего раба и ввел в сады вечного рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернемся к нему рано или поздно», — написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что отец непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заразился коронавирусом. В последние недели он находился в реанимации одной из столичных больниц.