В Спутнике проверили глубину озера и решили ловить сомов

Озеро Города Спутника давно притягивает рыбаков. Бывалые и опытные ловят здесь практически все виды речной рыбы. Ежегодно в Спутнике проходят соревнования по рыбной ловле. В этом году, если позволит эпидемиологическая ситуация, активисты готовы провести турнир по ловле сома.

Слухи о том, что эта крупная пресноводная рыба обитает у дальних от пляжа побережий водоема, периодически подкреплялись рассказами тех, кому удавалось достать из воды сома в 10 и даже 15 килограммов.

Инициаторами проведения соревнования стали специалисты компании «FishMaster58». Перед турниром они эхолотом исследовали дно бывшего песчаного карьера.

«Показания эхолота однозначны — здесь все хорошо с экологией, рыбы много, есть крупная рыба, возможно, сом», — рассказал специалист Сергей Николаев.

«Наша компания уже предоставляла призы для зимних рыболовных соревнований в Спутнике, сейчас мы хотим провести здесь турнир именно по ловле сома», — подчеркнул менеджер компании Александр Менгниязов.

Исследования также позволили уточнить максимальную глубину озера в Городе Спутнике. Она составляет шесть метров.