В минздраве рассказали, можно ли прививать детей во время коронавируса

«Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени», — отметили в министерстве.

В ведомстве обратили внимание на то, что прививки по возрасту здоровым детям нужно продолжить делать, отмечает телеканал «360». Первичную вакцинацию нужно проводить и малышам, чтобы предотвратить угрозу вспышек и эпидемий таких заболеваний, как корь, полиомиелит или коклюш. Если ребенка не успели привить в срок, то ему делают «догоняющую» прививку.

Также в минздраве призвали выяснить, какие дети не привиты в регионах, где иммунизацию приостановили. Ведомство поручило составить план-график по их вакцинации.