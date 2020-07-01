В минздраве рассказали, можно ли прививать детей во время коронавируса

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Представители Минздрава РФ опубликовали рекомендации, в которых идет речь о плановых прививках детям.
«Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени», — отметили в министерстве.
В ведомстве обратили внимание на то, что прививки по возрасту здоровым детям нужно продолжить делать, отмечает телеканал «360». Первичную вакцинацию нужно проводить и малышам, чтобы предотвратить угрозу вспышек и эпидемий таких заболеваний, как корь, полиомиелит или коклюш. Если ребенка не успели привить в срок, то ему делают «догоняющую» прививку.
Также в минздраве призвали выяснить, какие дети не привиты в регионах, где иммунизацию приостановили. Ведомство поручило составить план-график по их вакцинации.