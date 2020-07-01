Клиенты «ТНС энерго Пенза» получат скидки в интернет-магазинах при оплате квитанций онлайн

Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с Платежным сервисом А3 объявляет о начале новой акции «Оплачивай счета за свет онлайн и получай скидки в интернет-магазинах» (18+).

За время самоизоляции пензенцы уже настолько привыкли делать все через интернет, что теперь совершенно привычной стала покупка одежды и других вещей в Сети. В «ТНС энерго Пенза» считают, что в этом случае полезными будут скидки на онлайн-шоппинг.

Теперь при каждой оплате электроэнергии в личном кабинете на сайте или по ссылке в электронной квитанции потребители получают скидки до 50% на товары и услуги партнеров компании.

В акции участвуют интернет-магазины: Metro, Л’Этуаль, Рив Гош, Yves Rocher, Philips, сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, Sunlight, «Дочки-Сыночки», «Максидом», «Четыре лапы», Gloria Jeans и многие другие.

Подключить электронные сервисы «ТНС энерго» и получать скидки при оплате электроэнергии можно:

- самостоятельно, воспользовавшись простыми инструкциями по подключению «Электронной квитанции» или «Личного кабинета»;

- отправив заявку в свободной форме на почту vopros@penza.tns-e.ru.