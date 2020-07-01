В Пензе сбили велосипедистку. Комментарий ГИБДД

В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности аварии , которая произошла в Железнодорожном районе Пензы.

По данным ведомства, ДТП случилось 2 июля около 18 часов на ул. Каракозова, 35. Отечественная «Нива», за рулем которой был 39-летний мужчина, сбила 41-летнюю велосипедистку. В результате аварии женщину госпитализировали.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать трагедии.