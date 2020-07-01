Прогулка по городу обернулась для пензячки кровавым нападением

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В Пензе задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщину.
О произошедшем рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. В двенадцатом часу ночи правоохранителям позвонила горожанка и попросила о помощи. Прибывшим на место стражам порядка она рассказала, что во время прогулки со знакомым между ними вспыхнул конфликт. В ярости мужчина вытащил из кармана предмет, похожий на нож, и ударил спутницу в бедро. После этого злоумышленник скрылся.
Силовики вызвали скорую помощь и приступили к поиску беглеца. Похожего по приметам мужчину росгвардейцы заметили на ул. Суворова. Увидев патрульный автомобиль, горожанин попытался скрыться, но далеко уйти не смог. При 42-летнем мужчине был обнаружен предмет, похожий на нож.
Позднее пострадавшая опознала в задержанном обидчика. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.