В Лунинском районе сгорело почти полтора гектара леса

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2 июля пламя вспыхнуло на территории Большевьясского лесничества, общая площадь пожара составила 1,4 га. В ликвидации возгорания принимали участие сотрудники лесничества.
«Всего по состоянию на 2 июля в регионе было ликвидировано 24 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 94,95 га», - сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению министра в землях лесного фонда проводится ежедневное патрулирование.
Минлесхоз Пензенской области настоятельно просит жителей региона соблюдать правила противопожарной безопасности в лесах. В случае возникновения пожара необходимо обратиться в «Лесную охрану» по телефону 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450.