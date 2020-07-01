Верхнюю часть улицы Московской переделают под прогулочную зону

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В Пензе подвели итоги отбора общественных территорий для включения в программу «Формирование современной городской среды» в 2021 году.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожане отдали предпочтение проекту капитального ремонта верхней части улицы Московской. За него проголосовали 9 007 жителей.
На территории предполагают организовать пешеходную прогулочную зону. Также участок планируют замостить гранитной плиткой, которая повторит узор существующей пешеходной зоны другой части улицы. Рабочие установят новые световые опоры, высадят дополнительные зеленые насаждения и поставят малые архитектурные формы. Общая площадь благоустройства составит 14 957 квадратных метров.
Итоги голосования можно посмотреть здесь. Свое мнение по поводу благоустройства объектов высказали 18 091 житель.
Голосование проводилось в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза».