Россиянам пообещали стабилизацию цен на бензин

Глава управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Армен Ханян сообщил о том, что рост биржевых цен на бензин скоро прекратится, а котировки — стабилизируются.

Как пишет телеканал «360», ведомство фиксирует незначительное увеличение роста цен на бензины, которое происходит из-за выхода страны из режима самоизоляции и активного использования личных авто.

Армен Ханян пояснил, что это произошло из-за того, что спрос сильно превысил предложение на короткий промежуток времени. Однако сейчас он уже стабилизировался, а цена на топливо увеличивается в пределах инфляции. Также он рассказал, что Федеральная антимонопольная служба проводит ежедневный мониторинг ситуации. По прогнозу, ситуация окончательно стабилизируется в скором времени.

Отмечается, что за последние недели стоимость Аи-95 несколько раз обновляла свой исторический максимум. Во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовая стоимость этого бензина достигла 58 445, что стало четвертым рекордом за четыре дня. По данным площадки, 3 июля его стоимость продолжила увеличиваться и достигла уже 59 784 рублей. Это значит, что Аи-95 может поставить пятый рекорд.