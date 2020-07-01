Четыре пензенские школы выиграли по 1 млн рублей во всероссийском конкурсе

Четыре пензенские школы оказались в числе победителей конкурса, проведенного в рамках государственной федеральной программы «Развитие образования».

«Это гимназия № 1, лицей № 2 и 29 города Пензы, школа № 5 города Кузнецка. Каждая школа получит более 1 млн рублей на реализацию своего проекта», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В гимназии № 1 им. В. Г. Белинского представила проект «Перезагрузка: от методической службы гимназии до сетевого ресурсного центра повышения качества образования «РОСТ». Он поможет педагогам более эффективно развиваться и отслеживать свои успехи через сетевую ресурсную платформу, а также повышать профессиональные навыки.

Лицей современных технологий управления № 2 города Пензы предложил проект «ГРАНИ», в рамках которого будут развиваться предпринимательские способности учащихся. В финансово-экономическом лицее № 29 города Пензы создадут экологический учебно-методический центр «Зеленая школа» в рамках реализации регионального проекта «Зеленая волна», а в кузнецком образовательном учреждении №5 появится «Эко-Школа».