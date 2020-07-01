Пензенский рыбак похвастался 40-киллограмовым трофеем

Array ( [temp] => +17 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
В пензенском сообществе рыбаков в соцсети «ВКонтакте» 3 июля горожанин поделился фото с фантастическим уловом.
«Утренний паровоз порадовал таким красавцем», - написал мужчина и прикрепил фото.
Судя по кадрам, рыбаку крупно повезло – на его удочку попалась огромная рыба. Он пояснил, что добыча весит почти сорок килограммов. В каком месте мужчину настигла такая удача, он не рассказал.
Ранее информагенство писало о еще одном крупном улове жителя областного центра.