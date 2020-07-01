Маленькие пензенцы не смогли пройти мимо умирающего котенка

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети историю котенка, который попал в центр на грани жизни и смерти.

Малышку назвали Мия. Волонтеры пояснили, что несчастного пушистика во дворе нашли дети и рассказали об этом взрослым.

«Мия приехала к нам на грани жизни и смерти, сил у организма бороться уже не хватало, блохи буквально захватили новую территорию и не собирались сдаваться без боя, впрочем, как и мы. Котенка стали срочно реанимировать, греть, вкололи препараты, поставили капельницу и забрали на ночь домой, чтобы следить за шатким состоянием. Уже к утру силы начали возвращаться, блошки были выбраны пинцетом, Мия начала кушать», - рассказали пензенцам в группе в соцсети «ВКонтакте».

За состоянием крошки будут наблюдать. Узнать, как помочь Мие выздороветь, можно здесь.