В Тамалинском районе перезахоронили останки бойца Красной армии

Уроженец Пензенской области Александр Рубцов погиб в феврале в 1942 года. 27 апреля 2020 года близ деревни Вишняки Глинковского района Смоленской области. Поисковой отряд «Гвардия» (г. Смоленск) нашел останки солдата, установить его личность удалось по медальону.

Спустя 78 лет Александр Рубцов вернулся на родную землю и был с почестями похоронен на сельском кладбище в села Куликовка Тамалинского района Пензенской области.

«В церемонии прощания приняли участие родственники бойца, представители исполнительной и муниципальной власти, военного комиссариата Пензенской области, председатели регионального отделения Поискового движения России и ветеранского движения», - сообщила пресс-центр регионального правительства.

У гроба с останками Александра Рубцова был выставлен почетный караул. Поисковики передали личные вещи бойца его племяннице.

«Низкий поклон всем поисковикам, которые помогают стереть в Книге памяти записи «без вести пропавший». Поистине ценное и важное дело не только для нашего региона, но и для всей нашей страны», - сказал председатель Пензенского областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев.