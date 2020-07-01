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03.07.2020г.
В Тамалинском районе перезахоронили останки бойца Красной армии

В Тамалинском районе перезахоронили останки бойца Красной армии

Пт, 03.07.20 17:59
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3 июля в Пензенской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Александра Рубцова.

Уроженец Пензенской области Александр Рубцов погиб в феврале в 1942 года. 27 апреля 2020 года близ деревни Вишняки Глинковского района Смоленской области. Поисковой отряд «Гвардия» (г. Смоленск) нашел останки солдата, установить его личность удалось по медальону.

Спустя 78 лет Александр Рубцов вернулся на родную землю и был с почестями похоронен на сельском кладбище в села Куликовка Тамалинского района Пензенской области.

«В церемонии прощания приняли участие родственники бойца, представители исполнительной и муниципальной власти, военного комиссариата Пензенской области, председатели регионального отделения Поискового движения России и ветеранского движения», - сообщила пресс-центр регионального правительства.

У гроба с останками Александра Рубцова был выставлен почетный караул. Поисковики передали личные вещи бойца его племяннице.

«Низкий поклон всем поисковикам, которые помогают стереть в Книге памяти записи «без вести пропавший». Поистине ценное и важное дело не только для нашего региона, но и для всей нашей страны», - сказал председатель Пензенского областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев.

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22.04.2020 18:03
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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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