В больницах Пензенской области не хватает более ста руководителей

Согласно проекту приказа, который на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу, в 45 учреждениях здравоохранения региона на руководящие должности требуется 109 человек.

В больницах Пензы есть 55 вакансий, а в районах области - еще 54 рабочих места. Так, больше всего свободных ставок руководителей - в областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко - шесть, в кузнецкой, ниженеломовской и сердобской межрайонных больницах - по четыре. В остальных медучрежлениях их меньше.

О том, какие именно специалисты требуются, не сообщается.