В больницах Пензенской области не хватает более ста руководителей

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Пензенский минздрав определил количество вакансий на руководящие должности в больницах региона.
Согласно проекту приказа, который на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу, в 45 учреждениях здравоохранения региона на руководящие должности требуется 109 человек.
В больницах Пензы есть 55 вакансий, а в районах области - еще 54 рабочих места. Так, больше всего свободных ставок руководителей - в областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко - шесть, в кузнецкой, ниженеломовской и сердобской межрайонных больницах - по четыре. В остальных медучрежлениях их меньше.
О том, какие именно специалисты требуются, не сообщается.