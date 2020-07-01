Пензенский школьник получил ноутбук от депутата Госдумы

В Пензе бабушка школьника обратилась к депутату с просьбой помочь в покупке ноутбука для дистанционного обучения.

Женщина пояснила, что в условиях самоизоляции и дистанционного обучения ее внук получал задания от учителя по телефону и таким же способом изучал новые темы. Помочь приобрести нужную технику для обучения семье помог депутат фракции «Единая Россия» Госдумы РФ Сергей Есяков.

«Возможности купить ноутбук у семьи нет. Мама одна воспитывает двоих детей. Бюджет семьи очень скромный, хватает только на продукты и «коммуналку», - отметили на сайте партии.

Просьбу пенсионерки рассмотрели в рамках дистанционного приема Сергея Есякова. Для школьника приобрели ноутбук и установили на него все необходимые программы.