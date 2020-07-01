print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +21 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+21 оС

$ 71 р

€ 80 р

0:37
07.07.2020г.
Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi

Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi

Пн, 06.07.20 15:25
Просмотров: 768

Tele2 развивает сотрудничество с одним из ключевых брендов потребительских предпочтений – компанией Xiaomi и запускает с вендором серию предложений в розничной сети. Клиентам доступен выгодный комплект – качественный 4G-смартфон Xiaomi и услуги связи на один год со скидкой. Посетители салонов могут приобрести его в рассрочку с минимальным взносом от нуля рублей и со скидкой до 5100 рублей в зависимости от региона.

Tele2 поддерживает фокус на продаже 4G-устройств от вендора Xiaomi, который активно завоевывает новых пользователей и наращивает свою долю на рынке. В мае 2020 года доля устройств Xiaomi в продажах розничной сети Tele2 составила 16,8%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3 п. п. Доля гаджетов вендора, зарегистрированных в сети Tele2, также неуклонно растет: в мае она составила 16%, что на 5 п. п. выше результата 2019 года. В рамках партнерства с Xiaomi Tele2 продолжает серию промомероприятий, позволяющих клиентам приобрести устройства и дополнительные услуги по выгодной цене.

Программа «Мой смартфон онлайн», которая охватывает смартфоны Xiaomi, действует во всех регионах присутствия оператора. В ней могут принять участие не только новые, но и действующие абоненты оператора. По сравнению со стандартным сценарием выгода клиента при покупке комплекта за год составит до 5 100 рублей в зависимости от региона. Комплект из смартфона с услугами связи можно приобрести в кредит или рассрочку. Пользователям предложения предоставляется скидка на тариф «Мой онлайн+», который включает большой пакет мобильного интернета и минут.

Кроме того, на смартфоны Xiaomi действует скидка 20% при покупке комбинированного предложения. Оно предполагает оплату в одном чеке 4G-смартфона, страховки «Комплексная защита» и SIM-карты с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» с предоплатой на три месяца.

При покупке до 31 июля двух смартфонов Xiaomi в одном чеке абонент получит скидку 50% на устройство меньшей стоимостью. Предложение действует при условии приобретения дополнительного продукта для защиты смартфона и двух SIM-карт с тарифами «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в салонах Tele2.

«Мы эффективно работаем с компанией Xiaomi и продолжим развивать сотрудничество. Серия выгодных акций – это результат нашего успешного партнерства с вендором, аудитория которого стремительно растет. До конца 2020 года у нас разработан четкий план по проведению масштабных и интересных для клиентов мероприятий в розничной сети Tele2. Спрос на устройства Xiaomi неизменно идет вверх, что подтверждает статистика по продажам в нашей рознице и динамика этих смартфонов в сети Tele2. По доступной цене пользователи получают качественное устройство, которое открывает им все преимущества цифровых сервисов. Мы предлагаем клиентам самые разные варианты покупки гаджетов Xiaomi с выгодой – от 20% до 50% в зависимости от комбинаций услуг и товаров. Мы также напоминаем клиентам о возможности приобрести устройства в рассрочку с минимальным первым взносом и комфортным периодом выплаты кредита», - подчеркнул директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

Возрастные ограничения – 18+.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
Читайте также:
В Пензенской области приступили к сдаче ЕГЭ по Русскому языку
23:47
В Пензенской области изъяли более 13 тысяч пачек контрафактных сигарет
22:50
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс