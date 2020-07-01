В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?

Пандемия коронавируса серьезно ударила по многим отраслям бизнеса, но сфера организации массовых мероприятий пострадала, пожалуй, сильнее всех. Помимо долгого простоя и отмены огромного количества культурных и развлекательных событий, организаторы концертов и спектаклей были вынуждены столкнуться еще и с полной неопределенностью в будущем. О проблемах, обрушившихся на индустрию, и своих соображениях на этот счет ИА «Пенза-Пресс» рассказал руководитель одной из пензенских концертных организаций Антон Шумилов.

Компания, которой руководит Антон, проводит около 25% всех городских событий, в числе которых - театральные спектакли, оперетты, детские представления, музыкальные концерты разнообразных исполнителей, начиная от представителей шансона и заканчивая модными молодежными группами.

«Крайний концерт, который состоялся у нас в Пензе — концерт Кая Метова 16 марта. Это бы понедельник, именно в этот день был внесен запрет на культурно-массовые мероприятия. Сначала думали, что даже Кая Метова отменят, но поскольку он уже был в городе, все-таки решили концерт провести, после чего все наши мероприятия не состоялись. Это около 20 событий, которые были запланированы на конец марта - начало апреля. Это время всегда насыщено мероприятиями, самый сезон. Несколько из них перенесли на май, потом, когда стало понятно, что мероприятия делать не разрешат, — на осень», — рассказывает он.

По словам Антона Шумилова, основную массу билетов на перенесенные концерты пензенцы сразу же сдали.

«На нас обрушилась масса звонков, обращений по поводу возврата билетов. Зрители ломанулись в кассу драмтеатра в первые же дни, и большинство денег вернули сразу, не спросив организатора. При этом у нас нет ни одного отмененного концерта, они все перенесены. Просто на тот момент, в эти два-три дня, когда было все непонятно, народ поддался панике. Отвечая на обращения, мы поняли, что не все люди понимают, что есть организаторы, которые вкладывают деньги в мероприятия, и не факт, что зарабатывают после каждого концерта», — говорит он.

Антон поясняет: любое событие планируется минимум за полгода. Рекламная кампания запускается в среднем за три месяца до события. Получается, что к моменту, когда концерт должен состояться, освоено примерно 70% всех расходов, которые несет организатор. Бюджет одной рекламной кампании общегородского мероприятия составляет около 200 тыс. рублей. В него, в частности, входят различные предоплаты и наружная реклама. К примеру, компания Антона в сезон арендует 60-70 билбордов в месяц. Из-за пандемии же получилось, что организаторы за все заплатили, но мероприятия не состоялись, к тому же пришлось вернуть большую часть денег за билеты зрителям.

«Правда, многие рекламные агентства в этой ситуации пошли на уступки, сделали скидки. Спасибо им большое!» — подчеркивает он.

По словам Антона Шумилова, несмотря на более чем 10-летний опыт проведения мероприятий и готовность к убыткам, он все равно не ожидал, насколько серьезным окажется этот кризис.

«Совершенно непонятна дальнейшая судьба вообще концертов, в том числе у нас в Пензе. Мы, возможно, и осенью не сможем полноценно работать. В любом случае, теперь уже понятно, что это будет убыточная деятельность. Никто сейчас абсолютно точно и более-менее понятно не ответит на вопрос, что будет с концертной индустрией после пандемии, когда снимут все ограничения. Если бы не было у меня столько незавершенных дел, столько перенесенных проектов, я бы, может быть, постарался сменить деятельность, как-то перестроить что-то», ­— сетует он.

Очень беспокоят Антона и новые правила, которым, скорее всего, придется следовать, когда концерты все-таки разрешат проводить, в частности, шахматная рассадка.

«Может быть, такой вариант уместен для того, чтобы продолжали работать бюджетные организации, театры. Был один коммерческий зал в Москве на 6 тыс. человек рассчитанный. Они сделали шахматную рассадку по нормам, получилось 600 человек. Ну и заявили, что, конечно, они так работать не смогут, не будут. Это не окупит себестоимость. Предлагать организатору в аренду такой зал просто бессмысленно. Мы со стороны организаторов готовы к дезинфекции помещений до мероприятия и после, к последовательному запуску, к мерам, чтобы в фойе не скапливались люди, выдавать маски зрителям на входе. Любые меры мы готовы принять, но только не шахматную рассадку. Кто-то захотел в театр сходить с девушкой, кто-то со своей семьей, а их рассаживают. Кто в таких условиях пойдет в театр? И в фойе люди все равно общаются около гардероба. На мой взгляд, это никак не решит проблему. Мне очень сложно представить, как так можно работать, а самое главное, так даже нельзя провести перенесенные мероприятия. Закончить дело для людей, у которых билеты остались на руках, в таком случае нельзя», — объясняет организатор.

Еще одним основным вопросом, не затронув который, просто невозможно говорить ни о чем другом, он считает отсутствие точных дат и условий возобновления массовых мероприятий.

«В Германии уже объявлено, что они начнутся с октября. То есть уже разрешено на такое-то количество человек. Организатор может планировать: что, как, может быть, какие-то мероприятия с большим количеством человек стоит перенести дальше или еще что-то. То есть хотелось бы тоже добиться какого-то понимания в этом плане. Если у меня, например, стоит концерт 9 сентября группы “Грот”, который многие ждут, мне надо об этом знать в начале июля, просто чтобы его провести. Если нельзя, - хорошо, а что тогда можно? На какое количество человек можно проводить мероприятия? Или нельзя до конца года? Ну, пусть хотя бы будет понятно за два-три месяца, что нельзя. Тогда будет понятно, как действовать. Да, это плохо, это ужасно будет, но тем не менее. Когда такое количество незаконченных дел, и когда каждый день звонят с возвратами, - это еще хуже», — отмечает Антон Шумилов.

Третьим важнейшим моментом он как раз называет возврат билетов на перенесенные мероприятия.

«6 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, где сказано о том, что билеты на перенесенные концерты можно не возвращать — они будут действительны на новую дату, но это и так было. И если вдруг пандемия продлится, там есть срок переноса мероприятия, какое количество времени билет будет действителен на эту дату, и возможность обмена на ваучер на эту же сумму. И потом уже, в конце концов, если концерт так и не перенесся, то там идет возврат денег в течение 180 дней. Закон законом, но так как мы работаем давно, да и вообще в любой сфере деятельности есть такое понятие как клиент, который к тебе потом вернется либо не вернется, я, если честно, не вижу огромного плюса в том, что мы можем теперь не возвращать деньги. Потому что вышло такое постановление, а у человека останется осадок, он потом трижды подумает перед тем, как заранее покупать билеты», — отмечает Антон.

По его мнению, сейчас организаторы хотят от властей, как от федеральных, так и от региональных, одного: хоть какой-то ясности и четкости.

«У нас никто ничего не знает, а хотелось бы, чтобы все было наоборот», — подытоживает Антон Шумилов, добавляя, что возвращение концертов еще не будет означать возрождение индустрии.

«Концерты вернуться — это одно, другое — когда люди начнут на них ходить. Сейчас многие артисты перешли в онлайн-формат. Но я не считаю онлайн-концерты конкурентами, это совершенно другой вид отдыха. Ничто не заменит живого контакта с артистом, это же очевидный факт. Я не против онлайн-концертов, когда они идут вместе с обычным концертами. Когда у кого-то нет возможности сходить на обычный концерт, он смотрит его онлайн. Но вместо концертов, это неприемлемо. Когда нет эмоций, как вообще жить-то?» — задается вопросом он.

Татьяна Котина