В Пензе приведут в порядок фасад ЗАГСа на улице Кирова

Array ( [temp] => +21 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 71 р
€ 80 р
Реконструкция фасада и крыльца здания, расположенного на ул. Кирова, 30, будет выполнена на средства федерального бюджета.
Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. Начальная цена лота составила 178 960 рублей.
Согласно смете, ремонт предполагает демонтаж старых покрытий и металлических ограждений и установку новых. Лестничный марш будет покрыт плиткой, а стены - отштукатурены и выкрашены.
Заказчиком выступило региональное управление ЗАГС. Работы должны быть завершены в течение 30 дней с момента заключения контракта.