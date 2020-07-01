На ул. Луговой «Калине» оторвало переднюю часть в ДТП

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В Пензе в районе Маньчжурии 6 июля произошла авария. Об этом пользователь рассказал в Сети.
«Авария на ул. Луговой. Время - 14:36», - написал пензенец и выложил фото в группу соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам, у «Калины» отсутствует капот и бампер. Рядом стоит Lada Vesta, однако является ли она участником ДТП – неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость. На дороге нельзя делать резких маневров, иначе это может привести к трагедии.