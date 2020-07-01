На ул. Луговой «Калине» оторвало переднюю часть в ДТП

В Пензе в районе Маньчжурии 6 июля произошла авария. Об этом пользователь рассказал в Сети.

«Авария на ул. Луговой. Время - 14:36», - написал пензенец и выложил фото в группу соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, у «Калины» отсутствует капот и бампер. Рядом стоит Lada Vesta, однако является ли она участником ДТП – неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость. На дороге нельзя делать резких маневров, иначе это может привести к трагедии.