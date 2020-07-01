Белозерцев осмотрел ход ремонта дороги у деревни Сяськино

6 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Белинский район осмотрел ход ремонта дороги на подъезде к деревне Сяськино.

Об этом глава региона написал в Twitter.

«В связи с многочисленными обращениями жителей о неудовлетворительном состоянии дороги была подготовлена ПСД (проектно-сметная документация). За счет субсидий из дорожного фонда области при софинансировании из бюджета Белинского района были начаты работы», - рассказал Иван Белозерцев.

Осмотрели ход ремонта автодороги «Подъезд к д.Сяськино». В связи с многочисленными обращениями жителей о неудовлетворительном состоянии дороги была подготовлена ПСД. За счёт субсидий из дорожного фонда области при софинансировании из бюджета Белинского р-на были начаты работы. pic.twitter.com/CSFnKdfh9U — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 6, 2020

Ранее информагентство сообщало о том, что губернатор посетил отремонтированный Дом культуры в селе Лермонтово, сельхозпредприятие и побывал в гостях у семьи, отметившей «золотую» свадьбу.