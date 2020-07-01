Аферисты воспользовались Zoom для обмана пользователей во время пандемии

Гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак Илья Сачков рассказал о том, что хакеры использовали приложение для проведения видеоконференций Zoom в своих целях.

Так, во время пандемии коронавируса мошенники обманывали пользователей Zoom с помощью социальной инженерии.

«Схема оказалась несложной, потому что во многих компаниях принят формат работы, при котором собеседники не включают видеосвязь, а значит, не всегда могут точно определить, с кем именно ведут диалог», - сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснил Илья Сачков, пользователь получает якобы звонок от «коллег». Это воздействие методом социальной инженерии с просьбой открыть письмо от другого отправителя. В настоящее время компания Group-IB проводит расследование таких случаев мошенничества. Ранее специалисты уже советовали пользователям перейти на аналоги Zoom.

Напомним, приложение стало популярным весной этого года. В настоящее время им пользуются порядка 300 миллионов человек.