Пензячка попыталась свалить свою вину за убийство старшего сына на младшего

Согласно материалам дела, 2 ноября 2019 года нетрезвая женщина у себя дома на ул. Клары Цеткин повздорила с 33-летним сыном и ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В суде женщина не признала свою вину и заявила, что, когда она пришла домой, ее сын уже лежал на диване с ножом в груди. Также она заявила, что подозревает в убийстве своего младшего сына.

«Однако ранее, в ходе следствия, она заявила о явке с повинной, неоднократно признавала свою вину и поясняла, что 2 ноября она поругалась с сожителем и, выпив водки, пошла к себе домой. По дороге она нашла нож, а когда зашла в квартиру, то увидела, что ее сын […] лежит на диване и от него пахнет алкоголем. Она была на эмоциях, так как он обещал больше не пить, но своего слова не сдержал. Она полагала, что он серьезно болен и ему противопоказан алкоголь», - рассказали в пресс-службе областного суда.

Женщина разозлилась на сына, взяла нож и ударила его в грудь. После этого она ушла из дома, а когда вернулась после распития алкоголя с подругой, поняла, что он мертв. Тогда она сразу пошла к соседке и вызвала «скорую». При назначении наказания суд учел тяжесть совершенного преступления и пагубное пристрастие подсудимой к спиртному.

«Согласно показаниям свидетелей, она ведет себя агрессивно в состоянии алкогольного опьянения, в том числе хватается за ножи, ранее она порезала руку другому сыну», - добавили в пресс-службе.

На момент вынесения приговора женщина была осуждена за оскорбление представителя власти, поэтому к уже имеющемуся наказанию она получила шесть лет колонии общего режима, а также штраф - 6 000 рублей. Женщина не согласилась с приговором и подала апелляцию, однако суд оставил ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 2 июля.