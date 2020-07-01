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07.07.2020г.
Белозерцев принял участие в открытии сыродельного завода в Белинском

Белозерцев принял участие в открытии сыродельного завода в Белинском

Пн, 06.07.20 17:31
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6 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побывал на запуске крупного сыродельного завода в городе Белинском.

Глава региона сообщил в Twitter, что запуск завода позволит пензенским производителям молока развивать хозяйства, так как сырье для производства сыра поставляют сельхозпроизводители региона.

«Для Белинского района новый завод - это не только точка экономического роста, но и возрождение производства переработки молока высокого качества. Прежде чем выбрать территорию для создания производства, зарубежные партнеры внимательно изучали качество молока. Пензенское – качественное», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, также он посетил отремонтированный Дом культуры в селе Лермонтово, сельхозпредприятие и осмотрел ход ремонта дороги рядом с деревней Сяськино.

Источник фотографии: Скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1280126719601586177/photo/1
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06.07.2020 15:57
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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