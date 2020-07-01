Белозерцев принял участие в открытии сыродельного завода в Белинском

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6 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побывал на запуске крупного сыродельного завода в городе Белинском.
Глава региона сообщил в Twitter, что запуск завода позволит пензенским производителям молока развивать хозяйства, так как сырье для производства сыра поставляют сельхозпроизводители региона.
«Для Белинского района новый завод - это не только точка экономического роста, но и возрождение производства переработки молока высокого качества. Прежде чем выбрать территорию для создания производства, зарубежные партнеры внимательно изучали качество молока. Пензенское – качественное», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Запуск крупного сыродельного завода в г.Белинском позволит нашим производителям молока развивать хозяйства. Качественное сырье для производства сыра поставляют ведущие сельхозпроизводители региона. Рынок сбыта продукции гарантирует стабильность для хозяйств и трудовых коллективов pic.twitter.com/7V2wWhnRLO— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 6, 2020
Напомним, также он посетил отремонтированный Дом культуры в селе Лермонтово, сельхозпредприятие и осмотрел ход ремонта дороги рядом с деревней Сяськино.