Белозерцев принял участие в открытии сыродельного завода в Белинском

6 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев побывал на запуске крупного сыродельного завода в городе Белинском.

Глава региона сообщил в Twitter, что запуск завода позволит пензенским производителям молока развивать хозяйства, так как сырье для производства сыра поставляют сельхозпроизводители региона.

«Для Белинского района новый завод - это не только точка экономического роста, но и возрождение производства переработки молока высокого качества. Прежде чем выбрать территорию для создания производства, зарубежные партнеры внимательно изучали качество молока. Пензенское – качественное», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Запуск крупного сыродельного завода в г.Белинском позволит нашим производителям молока развивать хозяйства. Качественное сырье для производства сыра поставляют ведущие сельхозпроизводители региона. Рынок сбыта продукции гарантирует стабильность для хозяйств и трудовых коллективов pic.twitter.com/7V2wWhnRLO — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 6, 2020

Напомним, также он посетил отремонтированный Дом культуры в селе Лермонтово, сельхозпредприятие и осмотрел ход ремонта дороги рядом с деревней Сяськино.