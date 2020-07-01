В Пензе на несколько дней приостановят подачу газа. Адреса

В администрации Пензы сообщили о том, на некоторых улицах города будет приостановлено газоснабжение.

Отмечается, что это связано с проведением внеплановых работ по переврезке подземного газопровода высокого давления по улице 40 лет Октября. Так, с 7 июля с 8:00 по 9 июля 21:00 ресурса не будет в жилых домах, а в эти же числа с 8:00 до 17:00 – в зданиях юридических лиц.

Список адресов жилых домов:

– 2- пр-д Кривозерье, 18, 22, 20, 24;

– 2-й Бухарский пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

– 2-й Заозерный пер., 7, 9, 11;

– 3-й Заозерный пер., 1, 2, 3, 7;

– 5-й пр-д 40лет Октября, 1 – 27, б/н 2 абонента;

– 5-й Симферопольский пр-д, 4, 5, 7, 8, 10, б/н 2 абонента;

– 6-й пр-д 40 лет Октября, 1 – 10, 11А, 12, 13, 14, 17;

– 6-й Симферопольский пр-д, 1, 1А, 3, 5, 6, 8;

– 7-й Симферопольский пр-д, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15,17;

– 8-й Симферопольский пр-д, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, б/н 2 абонента;

– Заозерный пр-д, 3, 5, 7;

– пер. Бухарский, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2 б/н;

– пер. Родниковый, 2, 3, 4, 5, 7;

– пр-д Кривозерье, 1, 1Б 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 24;

– СНТ «Здоровье-1» –3 абонента;

– ул. 1-я Дальнереченская, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38;

– ул. 1-я Заозерная, 3, 5, 6, 8;

– ул. 2-я Дальнереченская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17;

– ул. 2-я Заозерная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 29;

– ул. 40 лет Октября, 51, 52, 53;

– ул. Бухарская, 1 – 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

– ул. Главная, 1 – 18;

– ул. Ижевская, 1А, 1 – 87;

– ул. Кривозерье, 89, 91, 95, 99, 101, 103, 107А, 111, 117, 120, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 152, 154;

– ул. Луговая, 1 – 8;

– ул. Львовская, 192 – 280 (четные кроме № 240);

– ул. Львоская, 101 – 229 (нечетные), 101А;

– ул. Макарова, 31, 32, 33, 34;

– ул. Озерная, 1 – 9;

– ул. Родниковая, 3, 4, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35;

– ул. Ртищевская, 11;

– ул. Старославянская;

– ул. Тамалинская, 1 – 16;

– ул. Шемышейская, 1 – 34;

– ул. Южная, 1 – 11.

Список адресов многоквартирных домов:

– ул. Бийская, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

– ул. Главная, 1 – 18;

– ул. Железнодорожная, 1 – 12;

– ул. Львовская, 240;

– ул. Тепличная, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 35, 37, 41, 43.

Список адресов юридических лиц:

– 5-й пр-д 40 лет Октября, 1А;

– ул. 40 лет Октября, 22А, 24, 24Г, 25Б, 30, 69А;

– ул. Бийская, 1, 1А, 1Б, 1Г, 3Б, 9А, 27;

– ул. Ереванская, 16;

– ул. Ижевская, 1, 1А, 1Б, 2А, 2Д, 4, 56А, 76;

– ул. Львовская, 229А;

– ул. Перспективная, 1, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 5В, 7, 9, 12П, 14, 78А;

– ул. Рябова, 1Д, 3А, 30, 30А;

– ул. Тамалинская, 6;

– ул. Тепличная, 9, 11А, 37А, 39А;

– ул. Центральная, 1.

Также из-за отключения подачи газа в указанный период времени будет прекращено горячее водоснабжение потребителей по улице 40 лет Октября, 26, 27, 28, 29, 31.