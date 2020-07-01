Губернатор обсудил с Тамарой Мельниковой возобновление работы «Тархан»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки по Белинскому району посетил «Тарханы».

Об этом глава региона сообщил на своей страничке в «Твиттете».Он поговорил с директором лермонтовского музея-заповедника Тамарой Мельниковой о возобновлении его работы после снятия ограничений.

«Музей-заповедник - одно из любимейших мест для посещения жителями и гостями Сурского края», - отметил Иван Белозерцев.

Директор Пензенской картинной галереи им. К.А.Савицкого Кирилл Застрожный тепло высказался по этому поводу в комментариях.

«Совершенно правильное решение. За нашим флагманом «Тарханами» - и мы, областные музеи, еще более активизируем прием посетителей. А нам есть что показать им!» - порадовался он.