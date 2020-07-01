В Нижнем Ломове из-за ревности разыгралась семейная драма

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 июля горожанка поссорилась со своим мужем. Поводом конфликта послужила ревность. Разгневанный мужчина во время выяснения отношений ударил супругу по лицу, из-за чего она упала и ударилась головой о спинку кровати.

«Женщина получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ревнивец попытался оказать ей первую помощь, но тщетно. О произошедшем он сообщил в полицию. На основании этого правоохранители назначили ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.