В Нижнем Ломове из-за ревности разыгралась семейная драма

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В городе Нижний Ломов Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 35-летней женщины.
По данным следствия, в ночь с 4 на 5 июля горожанка поссорилась со своим мужем. Поводом конфликта послужила ревность. Разгневанный мужчина во время выяснения отношений ударил супругу по лицу, из-за чего она упала и ударилась головой о спинку кровати.
«Женщина получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Ревнивец попытался оказать ей первую помощь, но тщетно. О произошедшем он сообщил в полицию. На основании этого правоохранители назначили ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.