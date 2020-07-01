«А скромная одежда у вас есть?» Хейтеров взбесило фото Решетовой в купальнике

Российская модель, «Первая вице-мисс Россия-2014» Анастасия Решетова поделилась в Instagram-аккаунте новым фото, которое вызвало у пользователей неоднозначную реакцию.

На снимке звезда позирует в купальнике шоколадного цвета около бассейна.

«А вот такие фото в купальнике прилично выкладывать? #яжмать», - написала она.

На такой призывный пост тут же откликнулись хейтеры.

«А скромная одежда у вас есть», «я бы не выкладывала, я не понимаю, зачем показывать, итак видно, что у вас красивая фигура», «мое мнение, что слишком откровенные фото лучше приберечь для своего мужчины», - заявили они.

Однако большинство подписчиков сделали модели комплименты по поводу фигуры и стильного купальника.

«Мотивирует», «красотка», «идеальная», «с такой фигурой прилично и даже можно», - восторженно отметили фолловеры.