«А скромная одежда у вас есть?» Хейтеров взбесило фото Решетовой в купальнике

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Российская модель, «Первая вице-мисс Россия-2014» Анастасия Решетова поделилась в Instagram-аккаунте новым фото, которое вызвало у пользователей неоднозначную реакцию.
На снимке звезда позирует в купальнике шоколадного цвета около бассейна.
«А вот такие фото в купальнике прилично выкладывать? #яжмать», - написала она.
На такой призывный пост тут же откликнулись хейтеры.
«А скромная одежда у вас есть», «я бы не выкладывала, я не понимаю, зачем показывать, итак видно, что у вас красивая фигура», «мое мнение, что слишком откровенные фото лучше приберечь для своего мужчины», - заявили они.
Однако большинство подписчиков сделали модели комплименты по поводу фигуры и стильного купальника.
«Мотивирует», «красотка», «идеальная», «с такой фигурой прилично и даже можно», - восторженно отметили фолловеры.