Пензенцы смогут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн

Жители Пензенской области дистанционно могут оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид.

Как сообщили в пресс-центре облправительства со ссылкой на Пенсионный фонд, подать заявление горожане могут на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка, или на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ), или в МФЦ. При этом подтверждать право на бесплатную парковку не нужно.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно только на один автомобиль.

«При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу», - добавили в пресс-центре.

Если автомобиль внесен в федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля, срок внесения данных в реестр продлен до конца года. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.